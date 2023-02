“L'indifferenza porta al genocidio. Non dimenticateci”. Parla l'arcivescovo di Kyiv

“Ci sono tante proposte di pace per l’Ucraina, alcune delle quali puntano a compromessi e negoziati. Io provo un brivido di dolore quando sento parlare di territori occupati da liberare: non si tratta di territori, ma di persone. Noi dobbiamo liberare questi uomini e queste donne che vivono nelle zone ora in mano all’esercito russo. Chiediamo che il mondo non chiuda gli occhi, che non si stanchi di guardare all’Ucraina. Perché la verità, come dice anche il Papa, è la prima vittima della guerra di disinformazione che stiamo vivendo. L’indifferenza porta al genocidio”. A dirlo è Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kyiv-Halyc, capo e padre della Chiesa greco-cattolica ucraina, conversando con alcuni giornalisti, ieri mattina. A un anno dall’inizio del conflitto, Shevchuk ha voluto fare il punto, sottolineando come siano due i sentimenti che prova in questo tempo: gratitudine e impotenza. “Gratitudine perché vediamo l’immensa solidarietà universale della Chiesa cattolica e gioia perché siamo stati capaci di sopravvivere e di servire il nostro popolo. Impotenza perché siamo stati incapaci di prevenire questa guerra. Già alla fine del 2021 c’erano tutti i segnali, il conflitto si stava avvicinando. E nessuno strumento del diritto internazionale è riuscito a fermare la situazione, a evitare questa assurda e sacrilega guerra. Ogni giorno ci sono nuove vittime, i funerali ormai non si contano più”.

