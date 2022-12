In Ucraina la guerra è santa e si fa in nome di Dio

Raccontava a luglio il Monde che a Kryvy Rih, a una cinquantina di chilometri dal fronte, i preti che obbediscono al Patriarcato di Mosca si rifiutano di celebrare i funerali degli ucraini che hanno deciso di aderire alla Chiesa ortodossa ucraina. Cioè le esequie degli stessi cristiani che fino a qualche tempo fa condividevano la stessa Chiesa, gli stessi riti, gli stessi luoghi. I preti che se ne sono andati sono scomunicati con la più infamante delle accuse: quella d’aver tradito Dio. Perché qui Dio se lo contendono alla stregua di un trofeo, convinti un po’ tutti che sia dalla loro parte, quella della Verità. Il problema è sempre quello da due millenni, se lo domandava già Pilato: quid est veritas? Secondo il vescovo Efrem, che Kirill lo frequentava e lo sosteneva, la verità di sicuro non è quella di chi trasferisce i fedeli da una parrocchia all’altra, da quelle che celebrano la divina liturgia in slavonico a quelle che hanno scelto l’ucraino; da quelle che restano fedeli a Kirill a quelle che invece hanno trovato rifugio sotto al cappello di Bartolomeo di Costantinopoli. Efrem assicura che Kirill è cambiato, non è più quello di una volta ma che sono loro, quelli della Chiesa nazionale di Kyiv a fomentare il conflitto e l’odio intra religioso, tra vicini di casa: sì, è possibile che qualche prete si sia rifiutato di benedire i morti del fronte avverso, ma in quel caso è stato subito rimosso. E comunque loro, gli ortodossi d’obbedienza moscovita, sono stati esclusi dall’esercito “e solo i preti della Chiesa ucraina possono presiedere i funerali dei soldati e andare al fronte a benedire i militari”. La guerra che secondo il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie ha assunto una dimensione metafisica, come ebbe a dire in un’omelia quaresimale che di penitenziale aveva ben poco, per gli ucraini che vivono senza elettricità e riscaldamento, svegliati dai razzi che piovono sulle loro case, è questione ben più pratica e concreta: “Non vogliamo appartenere a una Chiesa di traditori filorussi”, spiegava un’insegnante in pensione di un villaggio a poca distanza da dove si spara. Lei è andata a cercare un prete che non facesse più omelie a favore “del nemico russo che viene a casa nostra e ci massacra” e l’ha trovato: padre Maksim, che adesso è minacciato – lui e la sua famiglia – per quello che il vescovo Efrem bolla come tradimento divino. “Ma io non ho tradito nessuno, ho solo accettato la richiesta dei miei parrocchiani”. Che sono, è fondamentale ribadirlo, tutti ortodossi. Tutti battezzati allo stesso fonte, come diceva Kirill quando era applaudito e considerato il più “europeo” di tutto l’alto clero moscovita.

