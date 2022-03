"La Santa Sede può dire la sua in Ucraina, il problema è a Mosca". Intervista

La Santa Sede può facilitare un’intesa fra la Russia e l’Ucraina, “perché in Ucraina la Santa Sede ha un suo peso”, dice al Foglio don Stefano Caprio, docente di cultura russa al Pontificio istituto orientale di Roma e profondo conoscitore della realtà che un tempo si sarebbe definita “d’oltrecortina”, se non altro per averci vissuto dal 1989 al 2002. “In Ucraina l’incrocio tra le chiese è tale che la Santa Sede potrebbe dire la sua e dare qualche risultato. Non solo perché il 15 per cento di fedeli ucraini è greco-cattolico e il 5-6 per cento latino. L’apoteosi sarebbe che il Papa si incontrasse con Kirill a Kyiv, ma mi rendo conto che allo stato è impossibile”, dice don Caprio. “È un conflitto anche religioso e culturale, quello cui stiamo assistendo, perché lì, in Ucraina, si scontrano le obbedienze, le giurisdizioni, le tensioni che variano fra Costantinopoli e Mosca. La Chiesa di Kyiv è nata per essere in comunione con tutti, per cui sarebbe significativo se si unissero nel chiedere la pace il metropolita della Chiesa autocefala ucraina e il metropolita Onufri (che risponde a Mosca)”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE