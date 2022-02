Il Papa scende in campo e va dai russi per esprimere "preoccupazione"

Diplomazia sotterranea fino a un certo punto, ormai. Ieri mattina, poco dopo aver disdetto il programmato viaggio a Firenze di domenica e le celebrazioni del Mercoledì delle ceneri (2 marzo) a causa di “un’acuta gonalgia”, il Papa entrava nell’ambasciata russa presso la Santa Sede. Il tutto corredato da un breve video che mostra l’utilitaria con a bordo il Pontefice davanti alla sede diplomatica di Mosca. Un fatto senza precedenti: solitamente gli ambasciatori vengono convocati (dalla Segreteria di stato), non è il Papa che esce di casa per andare a “trovare” il rappresentante diplomatico di uno stato estero. E’ un passo significativo, che indica la “presenza”, pubblica e manifesta, della Santa Sede sul terreno. Se non per mediare, quantomeno per manifestare la propria preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina. L’incontro con l’ambasciatore Aleksandr Avdeyev è durato più di mezz’ora (quaranta minuti, secondo le fonti russe), come confermato dalla Sala stampa vaticana, che non si è dilungata in dettagli. E se il portavoce Matteo Bruni ha preferito non commentare l’indiscrezione secondo la quale il Papa sarebbe pronto a esercitare un ruolo di primo piano nel facilitare la ricerca di un’intesa, l’agenzia russa Tass lo ha negato recisamente. I temi della conversazione (e su questo le parti concordano) sono stati relativi alla protezione dei bambini e delle persone più deboli e sofferenti. Se altro è stato discusso, al momento è ignoto. “Innanzitutto è una notizia che mi ha reso molto felice”, ha detto all’agenzia Sir mons. Paolo Pezzi, arcivescovo di Mosca: “E’ una notizia che può solo che rallegrarci perché il Papa è capace di questi gesti ed è capace anche di farsi ascoltare. Per cui realmente questi passi diplomatici sono sempre i benvenuti”.

