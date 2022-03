Guerra in Ucraina, un missile colpisce il quartier generale del governo a Kharkiv

C'è il sospetto che sulla seconda città ucraina i russi abbiano lanciato bombe a grappolo. Le delegazioni di Kyiv e Mosca dicono di aver identificato punti in comune e forse ci saranno altri incontri. Ma i piani di Putin per una "nuova èra" non coincidono con quelli di Zelensky, che firma la richiesta di adesione all'Ue