◉ IN DIRETTA - Guerra in Ucraina, oggi i colloqui tra Mosca e Kyiv dopo l'invasione russa

Il rublo al minimo storico: inizia l'effetto sanzioni. La Russia continua ad attaccare aree residenziali, sistemi di difesa aerea, infrastrutture critiche e aeroporti. Il coinvolgimento della Bielorussia è sempre maggiore

[28 febbraio ore 8]

Il rublo russo è crollato del 28 per cento, un nuovo minimo storico. E per arginare le ricadute del mercato, la banca centrale russa ha vietato la vendita all’estero di titoli russi senza dare informazioni su quando il divieto sarebbe stato revocato, ha anche aggiunto che le negoziazioni azionarie non si sarebbero aperte per la sessione mattutina. È cominciato l’effetto delle sanzioni, il contraccolpo della guerra economica che gli alleati occidentali hanno incominciato nei giorni scorsi aumentando la pressione sul sistema finanziario del paese.



Oggi si incontreranno al confine con la Bielorussia lungo il fiume Pripyat le delegazioni russa e ucraina di cui fa parte anche David Arakhamia, il capo del partito del presidente Zelensky, Servitore del popolo. Hanno accettato di incontrarsi “senza precondizioni”, ma le aspettative sono basse. I combattimenti non si sono fermati durante la notte e il comandante che guida la difesa della capitale Kyiv, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, ha scritto su Facebook che le sue truppe hanno difeso con successo la città: “L'avversario ha subito perdite significative”. Più che gli assalti e i bombardamenti, ora gli ucraini temono le truppe di ricognizione russe che stanno già operando all’interno della capitale e, secondo l’intelligence, avrebbe addosso uniformi ucraine.

Talks between Russia and Ukraine are set to begin at this table later today, the Belarusian foreign ministry says. pic.twitter.com/Mb4nwsJFjK — max seddon (@maxseddon) February 28, 2022

L’esercito sta continuando a impartire istruzioni alla popolazione per la resistenza. Il morale dei soldati ucraini è alto, i russi però si stanno riorganizzando e i satelliti mostrano l’arrivo dei rifornimenti: carburante e logistica. Mosca continua ad attaccare aree residenziali, sistemi di difesa aerea, infrastrutture critiche e aeroporti, questa mattina è stato utilizzato il sistema missilistico Iskander per attaccare l’aeroporto di Zhytomyr, partendo dalla Bielorussia. Il dittatore bielorusso, Aljaksandr Lukashenka, ieri aveva assicurato al presidente Zelensky che non avrebbe consentito attacchi contro l’Ucraina nel suo territorio, ma secondo l’intelligence, il coinvolgimento di Minsk è sempre maggiore Lukashenka sarebbe pronto a mandare anche i suoi uomini sul campo a combattere con i russi.

L'invasione della Russia all'Ucraina continua per il quinto giorno. Attacchi sono stati segnalati nella notte su Kiev e Kharkiv, tutti respinti secondo le fonti ucraine. L'Onu è tornato a riunire il Consiglio di Sicurezza per proporre una tregua per evacuare donne e bambini. Immagini satellitari fornite dall'azienda specializzata Maxar e diffuse dalla Cnn mostrano una colonna di mezzi russi a circa 60 chilometri da Kyiv. Sono carri armati, autobotti per il carburante e unità di artiglieria. La colonna è lunga quasi 5 chilometri.

CNN mostra immagini dal satellite di una colonna di blindati lunga 3 miglia (5 km) che si dirige verso #Kiev



CNN: Satellite images show more than three-mile-long Russian military column on roadway to #Kyiv #StopRussia #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/t6tCWL4sei — carla signorile (@carlasignorile) February 27, 2022

La reazione dell'Ue. L'Ue ha chiuso alla Russia anche gli spazi aerei dei paesi membri (anche per i voli privati) e presto potrebbe farlo anche per i porti. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen insiste: "Vogliamo l'Ucraina nell'Unione europea". L'Ue ha accelerato e rafforzato la sua offensiva contro la Russia, compattandosi al fianco di Kyiv e allargando il raggio delle sue sanzioni. Dal terzo pacchetto di misure è stato per ora esclusa l'esclusione della Russia dal sistema Swift. Ma lo spagnolo Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha assicurato che l'obiettivo è finalizzare il tutto entro oggi. "Per la prima volta finanzieremo l'acquisto e la consegna di armi ed equipaggi per un paese sotto attacco", ha annunciato inoltre la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen delineando, di fatto, un ruolo inedito per l'Unione: quello di soggetto attivo in un conflitto. Si tratta di 500 milioni di euro per il finanziamento della consegna di armi agli ucraini. L'azione europea è parallela a quella della Nato, che ha inviato missili e armi anticarro.

We are stepping up our support for Ukraine.



For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.



We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

https://t.co/qEBICNxYa1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

Nella notte ha parlato al telefono con il presidente ucraino. Volodymyr Zelensky riferisce anche su Twitter di una conversazione telefonica con il premier britannico Boris Johnson e con il presidente polacco Andrzej Duda. "Concordato ulteriori passi congiunti per contrastare l'aggressore", dice, "le prossime 24 ore saranno cruciali per l'Ucraina". Nel frattempo la Germania ha annunciato una corsa al riarmo e dichiarato che inserirà a bilancio uno stanziamento straordinario di 100 miliardi di euro per rafforzare l’esercito. Il cancelliere Scholz ha spiegato che fisserà la spesa annuale di oltre il 2 per cento del pil per fini difensivi, operazione che necessita di una modifica costituzionale.

Le mosse dell'Italia. Il Consiglio dei ministri si riunirà domani pomeriggio per adottare nuove disposizioni relative alla crisi ucraina. In particolare, si interverrà per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative di Kyiv.

"Ho comunicato al collega Dmytro Kuleba", ha scritto ieri su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, "di aver appena firmato la delibera che dispone l'erogazione immediata di 110 milioni di euro al governo di Kiev, come espressione concreta della solidarietà e del sostegno dell'Italia a un popolo con cui coltiviamo un rapporto fraterno. In questo momento l'Ucraina è sotto assedio senza avere una colpa, attaccata con continui bombardamenti dal governo russo".

Intanto i primi profughi ucraini in fuga dalla guerra sono arrivati anche in Italia tra sabato sera e domenica mattina, a Trieste e a Piacenza.

L'invasione russa. Dal canto suo il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l'allerta del sistema difensivo nucleare russo. "Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore - ha detto Putin - di mettere in allerta speciale le forze di deterrenza dell'esercito russo, in risposta alle dichiarazioni aggressive dell'Occidente". Vladimir Putin "fabbrica minacce" con l'allerta del sistema difensivo nucleare russo, si legge in una nota della Casa Bianca. Washington, tramite l'ambasciatrice americana all'Onu, ha poi denunciato una escalation "inaccettabile" da parte di Mosca. Sulla stessa linea il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: "Questa guerra è responsabilità di Putin", ha detto, sottolineando che le nuove dichiarazioni del leader russo sul nucleare si vanno ad aggiungere alla "retorica aggressiva" delle ultime settimane.

L'oligarca ucraino di origini russe Viktor Medvedchuk, vicino a Putin e considerato tra i possibili candidati alla guida di un governo fantoccio se la Russia dovesse conquistare Kiev, è sfuggito agli arresti domiciliari che stava scontando con l'accusa di alto tradimento per avere sostenuto le forze separatiste nel Donbass.

Medvedchuk, leader del partito "Piattaforma di opposizione" e imprenditore attivo in molti campi tra cui energia e media, è molto vicino al presidente russo e ne rappresenta ufficiosamente gli interessi in Ucraina. Il suo legale ha detto che "si trova in un posto sicuro a Kiev".