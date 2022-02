Il libro del mercenario orgoglioso e il ritorno in massa della Wagner nel Donbass

La presenza della Russia nel Donbass, nelle due città di Donetsk e Lugansk che si sono autoproclamate repubbliche popolari, negli ultimi anni di guerra era da ricondurre soprattutto ai mercenari: truppe irregolari e private che in questi anni hanno gestito gli interessi militari di Mosca in giro per il mondo. Ora che lungo i confini ucraini c’è l’esercito regolare di Mosca a fare pressione, i mercenari sembrano quasi usciti di scena, ma sono ancora presenti e altri ne potrebbero arrivare. Il Daily Beast ha raccontato in esclusiva che molti mercenari del gruppo Wagner sarebbero partiti dalla Repubblica Centrafricana, diretti verso l’Ucraina. Lo hanno raccontato alcuni alti ufficiali militari del paese africano al sito americano. Il numero esatto di quanti se ne sarebbero andati non viene dato, ma le fonti hanno parlato soprattutto di membri del gruppo provenienti da Ucraina, Russia e Bielorussia. Negli ultimi anni la presenza della Wagner nei paesi che interessano il Cremlino è aumentata. Numerose inchieste ne hanno rivelato le azioni, ma l’argomento rimane ancora poco discusso in Russia e quando un mercenario, Marat Gabidullin, aveva deciso nel 2017 di pubblicare un memoir sulla sua vita ha trovato diverse difficoltà.

