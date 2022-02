L'incontro tra Orban e Putin mette in imbarazzo l'Ue

Viktor Orbán è andato a Mosca a trovare il presidente russo, Vladimir Putin, dicendo di essere in una “missione di pace”, per conto di chi, non si sa, visto che nessuno dei suoi partner europei era a favore del suo viaggio. Ha detto a Putin che l’Ue non vuole la guerra, ma poi si è dimenticato di menzionare l’Ucraina. Ha chiesto di aumentare le forniture di gas, anche questa una mossa molto contestata in un momento in cui il presidente russo è accusato di usare l’energia come un’arma.

