La difficile mediazione vaticana 

Il segretario di stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, assicura la massima disponibilità della Santa Sede a facilitare un negoziato fra la Russia e l’Ucraina qualora fosse richiesto. Si tratta di un passo di assoluto rilievo, perché è la conferma che il Papa è in campo per fermare i carri armati e ripristinare, se non la pace, quantomeno la situazione precedente all’attacco ordinato dal Cremlino. Venerdì scorso si era avuta la visita all’ambasciata russa in via della Conciliazione, confermata immediatamente dalla Sala stampa vaticana e poi ampiamente ripresa sulla prima pagina dell’Osservatore Romano. Come a dire: non c’è niente da tenere segreto, il mondo deve sapere che la Chiesa c’è e fa la sua parte. In serata, poi, Francesco aveva telefonato all’arcivescovo maggiore di Kyiv-Halyc, Sviatoslav Shevchuk, assicurandogli che avrebbe fatto “tutto ciò che mi è possibile”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE