Contro Putin abbiamo disegnato i contorni di un mondo nuovo

L’economia russa sta implodendo, la Russia non è mai stata tanto isolata durante tutta la presidenza di Vladimir Putin, e poiché ammettere l’errore di calcolo non è compatibile con i sogni neoimperiali putiniani, questo è un momento molto rischioso. Per gli ucraini, prima di tutto, che cacciano indietro l’offensiva militare russa con una resistenza e una determinazione inimmaginabili, ma sono costretti a scelte brutali: gli uomini dai 18 ai 60 anni devono andare a combattere, per forza, difendono il loro paese, mentre le loro mogli e i loro figli e i loro genitori decidono dove rifugiarsi, dove scappare. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è il traino del paese e di tutto l’occidente, che aveva scommesso poco su di lui, scettici e schizzinosi come sappiamo essere con i leader degli altri e mai coi nostri: invia messaggi di coraggio, porta Putin al negoziato sul confine con la Bielorussia senza nessuna condizione preliminare, alla pari con il presidente russo che intanto mette in allerta l’esercito per le armi nucleari. Poi ci siamo noi, e il mondo nuovo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE