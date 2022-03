I sabotatori russi accerchiano Kyiv

Kyiv. Che l’esercito ucraino e i civili armati stiano resistendo all’assalto della capitale meglio del previsto è una certezza che qui tutti celebrano. La domanda consequenziale però è: quando i russi diventeranno molto più cattivi? Ieri la battaglia che ossessionava i vertici della Difesa era quella di Bucha, quarantacinque minuti in auto dal centro della capitale e l’ingresso che i russi privilegiano per sfondare ed entrare velocemente in città. E’ la porta di accesso da cui – rispetto alle altre direttrici dell’invasione da sud e da est – i russi partono avvantaggiati perché hanno già occupato la zona che la sovrasta a nord fino al confine con la Bielorussia e, a differenza del resto del paese dove devono spostarsi per tragitti molto più lunghi sempre sotto tiro degli agguati ucraini, lì muovere le truppe e far arrivare i rinforzi è facile. Ma a Bucha sono stati respinti con perdite, provocate non solo dai missili anticarro Javelin dati dagli americani ai soldati ucraini, ma anche da civili che con pistole e fucili si sono posizionati alle finestre del secondo piano di un palazzo e hanno messo nel mirino i militari russi che erano scesi dai blindati convinti di aver già conquistato la cittadina. Ogni giorno di frustrazione come quello di Bucha rende i russi più pericolosi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE