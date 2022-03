Biden deve spiegare perché l'Europa va difesa (e decidere sulla no fly zone)

Questa sera alle 21, ora di Washington, Joe Biden terrà davanti al Congresso il primo discorso sullo Stato dell’Unione della sua presidenza. Fino a un paio di settimane fa, le bozze erano tutte incentrate sugli obiettivi della politica interna di Biden: i fatti del mondo sarebbero scivolati via in un elenco di paesi di vario interesse, qualche accenno al ritiro dall’Afghanistan, che non è un argomento su cui Biden ama soffermarsi (il perché è evidente). Ora che ogni cosa è cambiata, questo sarà un discorso in cui il presidente spiegherà come e con chi vuole fermare la guerra che Vladimir Putin ha scatenato in Ucraina. James Hohmann sul Washington Post suggerisce: Biden dovrebbe fare una lezione di storia sull’Europa in particolare ai giovani, perché la percezione della minaccia rappresentata dalla Russia ha molto a che fare con la generazione di appartenenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE