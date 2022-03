Le bombe su Kharkiv, città cruciale per la strategia russa

Per gli ucraini, Kharkiv è una città nota per la poesia, l’arte, il commercio, l’industria, le scoperte scientifiche – e ora come perno chiave nella lotta per il futuro dell’Ucraina. A soli 40 chilometri dalla Russia, la seconda città più grande dell’Ucraina ha affrontato alcune delle battaglie più feroci da quando giovedì scorso le truppe, i carri armati e gli aerei da guerra russi si sono spinti oltre il confine. Domenica le forze russe hanno preso rapidamente il controllo della città di 1,5 milioni di persone, per essere poi espulse dai combattenti ucraini ore dopo, in quella che è stata una forte e inaspettata dimostrazione di resistenza che ha segnato la fase iniziale dell’invasione della Russia. Ma è improbabile che Mosca abbandoni il suo assalto a Kharkiv, una città prevalentemente russofona che è diventata centrale per l’avanzata russa a est, soprattutto perché deve affrontare battute d’arresto nella conquista della capitale, Kyiv. (Ieri mattina Kharkiv e altre città hanno subìto pesanti bombardamenti, ndr).

