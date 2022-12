Le lacrime del Papa per l'Ucraina sono anche una manifestazione di impotenza

In Piazza di Spagna a Roma Francesco si commuove davanti alla realtà. La rassegnazione per una mediazione mai davvero concreta e comunque svanita, per la constatazione che l’invasore apertamente non ha alcuna intenzione di fermarsi

"Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore”. Qui il Papa si è fermato per lunghi istanti e ha iniziato a singhiozzare, visibilmente commosso, aggrappandosi con una mano alla poltrona posta lì vicino. Francesco tornava a celebrare l’Immacolata in Piazza di Spagna con la città e la Chiesa di Roma dopo gli anni del Covid, quando si era recato lì al mattino presto, lontano da folle e telecamere. Stavolta in mondovisione si sono viste le sue lacrime. Lacrime che sono il segno di impotenza per una mediazione – mai davvero concreta – svanita, ma soprattutto per la constatazione che l’invasore apertamente denunciato solo pochi giorni fa in un’intervista ad America magazine non ha alcuna intenzione di fermarsi. Non è più tempo di frasi sulla Nato che bussa ai confini russi o di provocazioni dell’occidente, come molti del suo entourage mediatico hanno teorizzato nei mesi scorsi, primo fra tutti il quotidiano dei vescovi italiani, Avvenire.