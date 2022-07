"Ci vuole tolleranza zero verso Putin". Intervista esclusiva al capo della Chiesa greco-cattolica ucraina

“Qualcuno dice che in Ucraina è in corso un conflitto, i media occidentali parlano di conflitto russo-ucraino. No, in Ucraina non c’è alcun conflitto, perché il conflitto rievoca sempre un paradigma simmetrico: due gruppi l’uno contro l’altro, ciascuno dei quali con le proprie ragioni. Non è la realtà che si vede in Ucraina, non ci sono due ragioni e non c’è una verità che sta in mezzo. Qui c’è un criminale, uno che aggredisce. E c’è la sua vittima”. E’ netto nel giudizio sulla tragedia in corso in Europa orientale Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo e padre della Chiesa greco-cattolica ucraina, di cui è anche arcivescovo maggiore. In questa intervista esclusiva concessa al Foglio, Shevchuk racconta cinque mesi di guerra, quel che vede ogni giorno con i propri occhi e denuncia certi “fraintendimenti” occidentali, la tendenza a trovare qualche buona ragione (o quantomeno spiegabile) nell’aggressione ordinata da Mosca.

