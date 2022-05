I filmati del Nyt su Bucha mostrano ai dubbiosi i crimini commessi da Putin

Ci auguriamo che i dubbiosi, quelli che insinuano che il massacro di Bucha potrebbe non essere stato come sembra, quelli che non arrivano a dire, come fa il Cremlino, che siano stati gli ucraini e i loro amici a Hollywood a fabbricare l’orrore di Bucha, ma che guardano sospettosi le macchie di sangue, la sfumatura di blu dei cadaveri bruciati lasciando intendere che qualcosa non torni nella cosiddetta narrazione mainstream – ecco, ci auguriamo che i dubbiosi, e in Italia ce ne sono a bizzeffe, abbiano visto i video dell’esecuzione di otto uomini a Bucha pubblicati il 19 maggio dal New York Times.

