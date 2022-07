Il nazismo secondo Mosca

La propaganda inizia dicendo che Zelensky è uno sprovveduto idiota che è stato comprato dai neonazisti ucraini. Trattiamo bene gli ebrei – si sente dire alla televisione – ma un ebreo che si è venduto ai nazisti è una vergogna. E chi sostiene questi neonazisti invisibili? L’Europa! Cosa vuol dire, che tutta l’Europa sostiene i neonazisti? Sì! E l’America? Sì! E il Giappone? Pure lui! E Israele? Anche! Ma perché tutti sostengono i neonazisti di Kyiv? Perché sono russofobi!!! Odiano il nostro paese e vogliono distruggerlo e spartirsi le sue ricchezze”, ha scritto ironicamente lo scrittore russo Viktor Erofeev (“Gazeta Wyborcza”, 9/VI/2022). Quando la propaganda russa, ma anche molti russi delle vecchie generazioni, usano il termine “nazismo” non intendono la stessa cosa che si intende in occidente. “Nazismo” per loro non ha nulla a che vedere con l’ideologia nazionalsocialista e antisemita. “Nazisti” sono coloro che hanno attaccato a tradimento l’Unione sovietica e le sono costati milioni di morti per ricacciarli indietro e vincerli. In seguito il termine è stato usato spesso come sinonimo di “nemico dei russi” o, addirittura, portatore di idee e comportamenti non in in linea con il “vero” comunismo. Ma ci fu un periodo di convivenza tra il regime nazista e quello stalinista, sfociato in una complicità imperialista, nell’ostilità verso l’occidente e le democrazie, e poi milioni di morti, distruzioni e infinite crudeltà subite. Rapporto che fu sancito con il Patto Molotov-Ribbentrop (23 agosto 1939), che di fatto fu un accordo di aggressione per spartirsi i paesi confinanti. Le sue clausole segrete prevedevano infatti la divisione della Polonia e che Finlandia, Estonia, Lettonia e gran parte della Lituania sarebbero state assegnate all’area di influenza sovietica. Spartendosi la Polonia, il primo e il 17 settembre 1939, Hitler e Stalin affermarono – proprio come Putin fa oggi con l’Ucraina – che era una nazione priva di “autenticità storica”.

