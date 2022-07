Torna il secolo asiatico. Russia e Cina contro tutti

Il manuale dei giovani destabilizzatori ogni giorno si arricchisce di nuovi capitoli. Prima della guerra, dei bombardamenti e della strategia del terrore ci sono la disinformazione, la manipolazione dell’informazione, le fake news. C’è l’uso funzionale di troll e dei gruppi d’interesse, e poi le tattiche di ricatto e di escalation della tensione. La Russia è stata per anni maestra nella guerra ibrida, ha sfruttato come poteva tutte le occasioni di dialogo e di cooperazione con l’occidente e allo stesso tempo, man mano, ha costruito una realtà parallela – quella in cui viviamo oggi, di contrapposizione, ostilità, conflitto. L’obiettivo dei destabilizzatori è aumentare il potere dell’altra parte, quella che ormai si sta configurando come una larga coalizione di paesi autoritari che hanno soprattutto una cosa in comune: l’odio per l’occidente e per l’America. Nell’altra squadra, quella che non è la nostra, il giocatore di punta però già da tempo non è più la Russia.

La Cina ha studiato alla perfezione il manuale dei giovani destabilizzatori russo, ha appreso le lezioni che potevano adattarsi meglio alle caratteristiche cinesi (cit.) e ne ha aggiunte di nuove: i contributi cinesi si riconoscono perché le azioni per raggiungere lo scopo sono meno bellicose ma più rancorose, di accerchiamento e non di attacco diretto. Alla Cina non piace il caos come alla Russia, preferisce la stabilità, ma solo quella su cui può contare a livello politico. Tutto il resto, soprattutto quelle situazioni in cui vengono fuori le criticità del sistema democratico, sono festeggiate. E rispetto a Mosca, Pechino ha soprattutto un vantaggio: ha i soldi, o almeno li aveva, per finanziare i suoi progetti. La propaganda cinese è spesso più sofisticata di quella del Cremlino, sfrutta le ossessioni occidentali e ci costringe a interrogarci sulla nostra identità. La globalizzazione, la fiducia nella diplomazia, nelle regole internazionali e nello stato di diritto non funzionano più come traino per lo sviluppo internazionale. Diritti universali e democrazia, nella visione del mondo cinese, hanno altri significati, molto meno universali. Il commercio internazionale e il libero mercato si trasformano in armi di ricatto politico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE