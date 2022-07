La guerra, la pace e troppa chiacchiera

Le cose non si mettono bene, e addolora per gli ucraini che subiscono un massacro mentre lo riscattano con amore e furia cosacca. Ma se ti sottometti al bolso ricatto nucleare di un despota invasore; se ti fai chiudere il gas invece di chiudere il rubinetto dei soldi al tempo giusto; se ti becchi senza tenere conto del suo impatto una migrazione intraeuropea di milioni di profughi; se non consideri la crisi del grano un attentato alla sicurezza alimentare e sanitaria mondiale; se l’invio di armi alla resistenza avviene a rate, e passi il tempo a escludere un intervento massiccio e risolutivo della Nato; se lasci che ti esportino in casa un’inflazione da caro energia che non si vedeva da quarant’anni, mentre le banche russe ancora in fiorente attività incassano i dividendi della guerra; se il messaggio alle opinioni pubbliche è fondato non sulla mobilitazione contro lo stragismo di stato e la minaccia alle libertà civili ma sulla rassicurazione che alla fine ce la si può cavare con poco, al massimo un grado di rinuncia per condizionatori e termosifoni: bè, allora non ti devi lamentare per il gradimento minuscolo di Biden.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE