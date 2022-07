Forze al limite: l'Ue in soccorso dell'Ucraina

Bruxelles. Gli stati membri dell’Unione europea nei prossimi giorni inizieranno a discutere di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia dalla portata molto limitata, con l’obiettivo di approvarlo entro l’inizio della pausa estiva. Nel frattempo, ieri la Commissione ha ceduto nel braccio di ferro con Mosca su Kaliningrad, annunciando che le misure restrittive non si applicheranno alle merci che transitano nell’Ue via ferrovia. Come se non bastasse, i ventisette non riescono a mettersi d’accordo su come fornire gli aiuti finanziari di cui Kyiv ha bisogno per pagare stipendi e pensioni, malgrado la promessa fatta a maggio di stanziare 9 miliardi di euro.

