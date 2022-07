Se Putin taglia il gas, l'Ue si ritrova con la cassaforte vuota

Bruxelles. Altre forniture di armi all’Ucraina, risorse per affrontare un taglio del gas dalla Russia, misure per proteggere l’economia dalle conseguenze della guerra, aiuti agli stati membri più in difficoltà: non contate sull’Unione europea per finanziare le prossime crisi. Non è mancanza di volontà politica da parte della Commissione di Ursula von der Leyen. Il fatto è che i soldi sono finiti. Il bilancio pluriennale 2021-27 dell’Ue è praticamente già tutto impegnato. L’inflazione a livello record riduce il margine di manovra, perché impone tagli per la quota sopra il 3 per cento. La Commissione sta già facendo di tutto per trovare qualche miliardo di euro in più da destinare agli investimenti energetici o all’accoglienza dei rifugiati ucraini. Ieri ha annunciato 1 miliardo di prestiti all’Ucraina per finanziare la sua spesa corrente, molto meno dei 9 miliardi promessi il 18 maggio. Se la campagna di Mario Draghi per lanciare una nuova versione di “Sure” per la guerra finora non ha avuto successo, l’Ue potrebbe non poter fare altrimenti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE