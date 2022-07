Il labirinto del gas. Quanta verità e quanta speculazione nel meccanismo infernale dei prezzi?

Il generale inverno s’avvicina e, mentre boccheggiamo per il caldo, c’è chi pensa al gelo che ci attende. Secondo gli analisti norvegesi di Rystad Energy entro la fine di ottobre gli impianti di stoccaggio europei saranno pieni per due terzi, non per quattro quinti come programmato. Ma se non ripartirà il flusso dal Nord Stream si raggiungerà a mala pena il 60 per cento, perché i metanodotti dalla Norvegia, dall’Algeria e dall’Azerbaijan stanno pompando al massimo, mentre sia il gioco dei prezzi che favorisce l’Asia, sia incidenti tecnici come quello all’impianto di liquefazione in Texas, riducono l’arrivo di gas americano. E se Vladimir Putin decidesse di chiudere i rubinetti anche a costo di perdere miliardi di euro? E’ una prospettiva da brividi non solo atmosferici, ma politici. I prezzi rispecchiano tutto questo: lo squilibrio sul mercato, le attese, le conseguenze della guerra, le angosce. Entriamo così nel labirinto della paura.

