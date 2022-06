Il whatever it takes che manca sul gas

Ieri il Comitato emergenza gas si è riunito per fare il punto sulla difficile situazione in cui si trova il paese. Per ora la scelta è quella di dare un messaggio tranquillizzante: non ci sono le condizioni per passare dal preallarme, dichiarato tempo fa, all’allarme. Di fatto, non vengono ancora prese una serie di misure – non troppo invasive – finalizzate al contenimento dei consumi. Contemporaneamente, si propone di varare un piano di acquisto prudenziale di carbone, per alleggerire se del caso la domanda di gas ai fini della generazione elettrica. La situazione resta comunque delicata: da una settimana il flusso verso la Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1 si è considerevolmente ridotto, e questo ha avuto ripercussioni anche sul nostro paese. Il premier Draghi ha fatto trapelare di non credere alla motivazione fornita da Gazprom, secondo cui si tratta di guasti tecnici che non è possibile riparare perché le sanzioni impediscono di ottenere i componenti necessari. Se il governo pensa che sia una manovra politica, allora sarebbe forse opportuno evitare atteggiamenti troppo rassicuranti.

