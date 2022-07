Inflazione, rialzo dei tassi, taglio del gas, Covid. Goldman Sachs rivaluta il rischio crisi

L’euro che tocca il livello più basso mai registrato nel rapporto con il dollaro (1,024) alimenta le previsioni dei profeti di sventura su una prossima imminente recessione in Europa. I mercati finanziari stanno prezzando questo scenario con un calo degli indici europei che è stato all’incirca 15-20 per cento da inizio anno. Ma, come spiega al Foglio Vincenzo Dia, professore di politica economica all’università Statale di Milano, non è detto che sia così “perché i tassi di cambio sono influenzati principalmente dalle aspettative di inflazione nel lungo periodo e queste aspettative stanno anticipando un ulteriore rincaro dei prezzi che potrebbe non verificarsi e comunque non riuscirebbe a influenzare in senso negativo l’andamento dell’economia a meno che non si inneschi una spirale salariale”. L’esempio più calzante, riflette Dia, è la Turchia: “Il paese ha da tempo un’inflazione molto elevata ma abbastanza stabile e che non ha impedito una crescita poderosa del pil nel 2021 (10,3 per cento ndr). Con questo non voglio dire che l’Eurozona debba seguire l’esempio della Turchia, ma le esperienze del passato ci insegnano che fenomeni come la corsa dei prezzi, le oscillazioni dei tassi di cambio e l’andamento della crescita economica, non hanno un tipo di correlazione che possa senza dubbio condurre a uno scenario recessivo. Certo, se la Bce, per contrastare l’inflazione, mettesse in atto una manovra tanto restrittiva da comprimere la domanda aggregata e rendere oneroso il debito, allora sì che potrebbe innescarsi una recessione nella zona euro”.

