Aumentano i prezzi e la rabbia. Ma strumentalizzazione la crisi fa il gioco di Putin

L’inflazione provocata dall’aumento del costo dei carburanti, quindi dalla crisi energetica la quale a sua volta è figlia dell’embargo contro la Russia è il filo che lega gli scioperi di questi giorni, dai tassisti in Italia agli operai petroliferi in Norvegia fino alle difficoltà delle compagnie aeree

C’è un filo, lungo tremila chilometri, che lega lo sciopero dei tassisti in Italia a quello degli operai petroliferi in Norvegia? E ce n’è un altro che annoda il blocco dell’aeroporto di Francoforte, la messa a terra degli aerei Sas perché i dipendenti hanno incrociato le braccia, la crisi di EasyJet, la British Airways che taglia 1.500 voli? La risposta più comune è sì: è il filo dell’inflazione provocata dall’aumento del costo dei carburanti, quindi dalla crisi energetica la quale a sua volta è figlia dell’embargo contro la Russia. Una deduzione putinista, ma a suo modo razionale e stiamo già vedendo le prime ricadute sociali di crisi che nascono diverse, poi s’incrociano e s’attorcigliano per diventare un’unica grande crisi. I gilet gialli protestano in Libia e anche in Spagna. Si risvegliano quelli francesi, quanto agli italiani sono già all’erta. Ci attende una nuova ondata populista che nasce da un malessere vero, ma anche da un clima malmostoso facilmente montato e cavalcato. Al Cremlino si fregano le mani. La macchina della disinformatia è già all’opera.