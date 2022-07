Energia, logistica, piccole imprese. Alle radici dell'inflazione

L’inflazione arrivata all’8 per cento nel mese di giugno in Italia, livello più elevato dal 1986, con l’aggravante di un aumento della cosiddetta inflazione di fondo, quella cioè che non tiene conto dei prezzi dell’energia e dei beni alimentari (passata dal 3,2 al 3,8 per cento), non sorprende Tommaso Monacelli, economista dell’Università Bocconi che è sempre stato scettico sul fatto che la corsa dei prezzi potesse essere un fenomeno “transitorio” sebbene innescato da uno choc dell’offerta. Per Monacelli si sta verificando un’accelerazione del trasferimento del caro prezzi dalle filiere produttive ai consumatori finali attraverso le piccole imprese, che in Italia e nel sud Europa sono in numero prevalente rispetto alle grandi imprese. “La novità del dato di giugno è che l’inflazione sta cominciando a trasferirsi in modo asimmetrico nei vari paesi dell’Eurozona e questo è un altro problema che si aggiunge a quelli che la Bce sta cercando di gestire”, dice l’economista al Foglio. Ma l’Italia gode di un tasso d’inflazione inferiore a quello della zona euro, dove è salito all’8,6 per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE