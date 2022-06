Senza notizie sullo scudo le borse riprendono a scendere

Ci risiamo. Dopo un timido rimbalzo di qualche giorno, le Borse europee (ma anche quella americana) hanno ricominciato a calare: ieri l’indice di Piazza Affari, il Ftse Mib, ha perso oltre l’1 per cento consolidando la discesa sotto 22 mila punti contro i 28 mila di inizio anno (-20 per cento). E il Btp decennale ha un rendimento del 3,5 per cento con lo spread stabilmente poco sotto 200 punti base. E’ convinzione diffusa tra gli operatori di mercato che la situazione non migliorerà fino a quando non si capirà qualcosa in più del famigerato scudo anti spread a cui sta lavorando la Bce e di cui dovrebbe beneficiare soprattutto l’Italia.

