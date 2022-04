Tassi di interesse, inflazione e crescita: il dilemma della Bce

In un’editoriale del Financial Times, Moritz Kraemer – chief economist della banca tedesca Lbbw – spiega che l’Italia si trova al riparo da eventuali crisi debitorie anche se la Banca centrale europea dovesse alzare i tassi di interesse, come sembra voglia fare, per combattere l’aumento dei prezzi. Kraemer, che proviene da un mondo economico storicamente preoccupato per l’inflazione, precisa che il Belpaese è in una posizione migliore rispetto a quel che diversi osservatori credono. Uno dei motivi è da ricondurre all’inflazione stessa che, al netto dei problemi per famiglie e imprese, sta rosicchiando e riducendo l’enorme debito pubblico italiano. È di aiuto anche il fatto che i tassi di interesse che l’Italia paga su quest’ultimo siano bassi, circa il 2 per cento, molto al di sotto del tasso inflattivo attuale. Inoltre, continua Kraemer, il paese ora ha un governo forte e competente che rappresenta un fattore di stabilità economica. Per cui, conclude il chief economist, la preoccupazione della Bce dovrebbe essere quella di fermare l’inflazione senza crucciarsi delle conseguenze che una politica monetaria realizzata per far ciò avrà nei paesi dell’Ue, Italia in primis.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE