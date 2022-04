La Bce tra la guerra e l'inflazione 

Il timore di una fiammata degli spread nell’Eurozona rende ancora più scomoda la posizione della Bce che già si trova tra l’incudine e il martello per dover bilanciare l’aumento dell’inflazione con i rischi al ribasso della crescita, mentre le incertezze economiche rimangono alte per via della guerra in Ucraina. Secondo alcuni analisti, date le decisioni prese il mese scorso di ridurre il ritmo degli acquisti netti, la Bce nella riunione di oggi potrebbe astenersi dal fare qualsiasi cambiamento di politica monetaria e aspettare di rivedere la sua posizione a giugno. Tuttavia, alla luce di un’inflazione superiore alle attese, pari al 7,5 per cento a marzo, è probabile che la presidente Christine Lagarde mantenga un tono da falco, riprendendo quel concetto di “opzionalità” che, però, nell’ultima riunione del board ha provocato la reazione stizzita dei mercati finanziari.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE