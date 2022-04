Il generale Graziano: “Più armi a Zelensky”

Armare la resistenza: se non ora, quando? Le lacrime sono importanti, i fatti lo sono ancora di più. E nel caso specifico i fatti che contano, quando si parla di Ucraina, quando si parla di guerra, quando si parla di resistenza, corrispondono a una parola fatta di quattro lettere: armi. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con i suoi racconti dal fronte, commuove il mondo ormai da 48 giorni, ma da qualche tempo a questa parte le sue parole sembrano colpire più il cuore che il cervello delle classi dirigenti europee. Molte lacrime, pochi fatti. Zelensky, a proposito di fatti, nella giornata di ieri è tornato a chiedere all’Unione europea due aiuti per non perdere la guerra contro la Russia. Il primo è di natura economica e Zelensky ha detto che l’Ucraina non può aspettare ancora: “Abbiamo bisogno di decisioni forti e l’Ue deve prenderle adesso. Deve sanzionare il petrolio e tutte le banche russe”.

