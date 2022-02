Lo spread ha due problemi. Uno si chiama Lagarde

Ora che il tandem Mattarella-Draghi è stato confermato alla guida dell’Italia, perché lo spread continua a salire? Oggi ha superato i 160 punti base, livello che non si vedeva dalla fine del 2019, se si trascura una breve fiammata a luglio 2020 in coda alla prima ondata pandemica. Negli ultimi anni gli italiani si sono abituati a vedere il differenziale tra i rendimenti dei btp e i bund tedeschi divaricarsi in modo allarmante in seguito alle uscite antieuropeiste di alcune forze politiche o di fronte a prospettive di ingovernabilità del paese. Cioè, per un rischio politico. In realtà, quello che si sta innalzando adesso è l’altro spread, o meglio, è il vero spread, parametro che risente principalmente delle decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE