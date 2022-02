Pregi e difetti della proposta Draghi-Macron sulle nuove regole fiscali Ue

Il progetto di Giavazzi ha due idee: un'Agenzia europea del debito e una riforma del Patto di Stabilità per favorire gli investimenti. La prima è difficile da far accettare ai paesi del nord, meglio concentrarsi su come ottenere la seconda

Nel dibattito in corso sulla riforma della governance economica europea, una proposta che ha assunto un particolare rilievo, anche perché contenuta in calce ad un articolo di Mario Draghi ed Emmanuel Macron pubblicato a dicembre sul Financial Times (e quindi implicitamente sostenuta dai due governi), è stata avanzata da Francesco Giavazzi con diversi co-autori, uno dei quali è anche il principale consulente economico del presidente francese. La proposta si compone in realtà di due parti, connesse tra di loro. La prima avanza una soluzione al problema dell’eccesso di debito pubblico creato dai paesi europei per rispondere alla pandemia (il debito-Covid, tra il 15 e il 20% del PIL europeo); la seconda si concentra invece più propriamente sul tema della riforma del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).