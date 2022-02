Il problema di Mps è il Mef, non i suoi vertici 

Come previsto il Tesoro ha silurato l’ad del Monte dei Paschi di Siena, Guido Bastianini, in carica dal maggio 2020, e lo sostituirà con Luigi Lovaglio, ex Creval, risanata e acquisita da Crédit Agricole. Decisione che deriva dalla richiesta europea di discontinuità nella banca beneficiaria di aiuti di stato mentre Bastianini si era opposto all’acquisto da parte di Unicredit, cosa che avrebbe posto fine ai salvataggi pubblici. L’ormai ex capo azienda sosteneva che Mps poteva restare in piedi da sola e per dimostrarlo ha fatto trapelare un utile di bilancio 2021 tra i 200 e i 260 milioni. Questo ha dato modo alle forze che sponsorizzarono la nomina di Bastianini (il Movimento 5 stelle in èra Conte 2) o che dopo l’hanno appoggiato, come Matteo Salvini, di dire che il siluramento è l’ennesimo pedaggio all’Europa o alle grandi banche.

