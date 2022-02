Mps diventa un test per il Mef

Correva l’anno 2017 e l’allora azionista di controllo e vicepresidente di Carige, Vittorio Malacalza, con un’azione inusuale per l’ovattato mondo dei cda bancari, sfiduciava l’amministratore delegato Guido Bastianini elencando in una lettera di fuoco le ragioni, 14 in tutto. A distanza di cinque anni, una situazione analoga per Bastianini si ripete nel Montepaschi che per il 7 febbraio ha convocato un cda con all’ordine del giorno una verifica di “corporate governance” che riguarda proprio la sua figura. Se dovesse essere sfiduciato, per Bastianini sarebbe la seconda volta (anche se nel caso di Carige fu lui a dimettersi qualche tempo dopo) e questo non depone bene per lui, anche se chi accetta di guidare banche in crisi qualche rischio lo mette pure in conto.

