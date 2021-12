Sugli aiuti di stato l'Ue è cambiata: parola di Draghi

Non esistono solo il debito buono e il debito cattivo, ci sono anche gli aiuti di stato buoni e quelli cattivi. Finora la crisi di Montepaschi ha risucchiato ingenti risorse pubbliche (35 miliardi secondo alcune stime) senza ottenere risultati. Ma se con un nuovo sforzo lo stato riuscisse a rimettere in sesto la banca senese, l’Europa non troverebbe niente da ridire. E’ una nuova prospettiva quella che si intravede dalle parole del premier Mario Draghi, che ieri rispondendo a una domanda su Mps durante la conferenza stampa di fine anno, ha detto di non credere che esistano pregiudizi da parte della Commissione Ue nei confronti dell’Italia come in passato. E questo perché la pandemia ha cambiato molto anche le regole sugli aiuti di stato, non solo quelle di bilancio.

