Il debito e l'eredità di Draghi

Da un po’ di tempo il debito pubblico non è più un problema. È altissimo ma tanto c’è Draghi che rassicura i mercati, poi a Bruxelles dicono che si può fare deficit e comunque c’è la Bce che compra i titoli. L’unica preoccupazione dell’opinione pubblica e dei partiti pare essere quella di riuscire a spendere la montagna di soldi, a fondo perduto e in prestito, in arrivo da Bruxelles. Niente più austerità, si è ribaltata la logica: ora è proprio grazie alla spesa e agli investimenti in deficit che riusciremo a produrre quella crescita che farà ridurre il rapporto debito/pil. È questa l’impostazione alla base della Nadef: una politica di bilancio espansiva per tre anni, fino al 2024, quando avremo recuperato il trend di crescita pre crisi. Solo a quel punto si dovrà iniziare a pensare a un progressivo rientro per riportare il debito pubblico al livello pre crisi (circa il 130 per cento) entro il 2030.

