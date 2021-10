Draghi e la politica del Big stick in Europa

Parla gentilmente e portati un grosso bastone (“Speak softly and carry a big stick”), era il principio che guidava l’azione politica e diplomatica di Theodore Roosevelt. E sebbene non sia il momento di sfoderare il bastone, quello del presidente americano sembra essere anche l’atteggiamento di Mario Draghi con l’Europa rispetto alla politica fiscale. In pochi se ne sono accorti perché, come detto, il governo ha espresso il concetto a voce bassa e senza clamore, ma con la Nadef appena pubblicata l’Italia ha preso una posizione decisa e quasi di sfida nei confronti di Bruxelles.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE