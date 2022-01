Il 2022 sarà decisivo per le sei grandi partite del potere finanziario-industriale italiano

Le grandi partite del potere finanziario-industriale in questo 2022 sono sei: Tim, Generali, Rai-Mediaset, Autostrade, Mps, nuova Alitalia. Tutte coinvolgono in qualche modo il governo. Invece, Mediobanca è fuori o gioca in difesa (innanzitutto di se stessa, come in Generali). C’è già chi evoca gli anni 90, le privatizzazioni, il mitico Britannia dove “noi non c’eravamo” come lamentò Enrico Cuccia per bocca del suo pupillo Vincenzino Maranghi. Il filo rosso, dunque, porta a Mario Draghi che aprì le porte alle banche d’affari straniere? O allo spirito dei tempi, a un cambiamento epocale rispetto al quale Mediobanca ha perso la sua centralità? Alberto Nagel ha trasformato la banca d’affari in una piattaforma finanziaria, ma deve crescere. Invece è impegnato a respingere gli attacchi interni (Del Vecchio) ed esterni (i grandi concorrenti anglo-americani).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE