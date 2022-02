Continua la battaglia tra Fed e Bce

La Banca centrale europea lascia inalterati i tassi d’interesse da sottozero a zero né cambia linea rispetto a dicembre: fine degli acquisti del programma pandemico a marzo, reinvestimento fino al 2024 del capitale, e massima flessibilità. Unica concessione a chi aspettava una stretta per l’aumento al 5,1 per cento dell’inflazione nell’Eurozona l’impegno a un “costante monitoraggio dei prezzi”. Le previsioni del Financial Times di due rialzi nel 2022 sono state smentite già in mattinata dalla Reuters che indicava il tutto invariato. Ciò non ha impedito allo spread italiano di riportarsi a ridosso dei 150 punti, vanificando l’effetto del bis di Sergio Mattarella e Mario Draghi: l’Italia dovrà puntare sulle riforme più che sul sostegno monetario. Ma perché di fronte a prezzi in rialzo la Bce e la Fed reagiscono in maniera opposta? Christine Lagarde ha citato come cause prime ma temporanee l’energia, la carenza di materie prime, il rischio che interessi maggiori danneggino famiglie e industrie. Ma ha anche fornito una visione divergente da quella del capo della Fed Jerome Powell.

