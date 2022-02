Mattarella ha giurato: "Chiamato alla responsabilità. Ora non possiamo permetterci ritardi"

Il presidente della Repubblica interviene davanti ai grandi elettori. Assenti una ventina di parlamentari perché positivi. Il racconto della giornata

"Giuro di essere fedele alla Repubblica"

Il giuramento di Mattarella è cominciato con queste parole, alle ore 15 e 32. "Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l’unità della Repubblica", ha detto il presidente all'inizio del suo discorso. "Adempirò al mio dovere secondo i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato il giuramento di fedeltà, e a cui ho cercato di attenermi in ogni momento nei sette anni trascorsi. La lettera e lo spirito della nostra Carta continueranno a essere il punto di riferimento della mia azione. Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di ogni Regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico. E, in particolare, a quelli più in sofferenza, che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte concrete al loro disagio".

Finora l'ovazione massima rivolta dal Parlamento a Mattarella è per la sua unica stoccata a Draghi: “Quel che appare comunque necessario è che il Parlamento sia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati”. — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) February 3, 2022

Applausi per medici e forze dell'ordine

Lunghi applausi si sono registrati alla Camera quando, durante il suo discorso, il presidente Mattarella ha citato l'impegno profuso durante la pandemia da medici e operatori sanitari, e le forze dell'ordine.

Seconda ovazione per Mattarella: "Nell'inviare un saluto alle nostre Magistrature mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia... — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) February 3, 2022

"Indispensabile non comprimere i tempi del Parlamento"

Un altro dei passaggi più applauditi del presidente della Repubblica è stato quello in cui ha ricordato il ruolo del Parlamento. "Quel che appare comunque necessario – nell’indispensabile dialogo collaborativo tra Governo e Parlamento è che - particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese – il Parlamento sia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi", ha detto Mattarella.

Mattarella: "I cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l'Ordine giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili che (...) incidono sulla vita delle persone" — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) February 3, 2022

Il passaggio sulla magistratura

"Nella salvaguardia dei principi, irrinunziabili, di autonomia e di indipendenza della Magistratura – uno dei cardini della nostra Costituzione - l’ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della Magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità, come richiesto a buon titolo dai cittadini", si è soffermato Mattarella parlando di giustizia. "È indispensabile che le riforme annunciate giungano con immediatezza a compimento affinché il Consiglio superiore della Magistratura possa svolgere appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la Magistratura può contare, superando logiche di appartenenza che, per dettato costituzionale, devono rimanere estranee all’Ordine giudiziario".

Mattarella finalmente ammette lo stato disastroso della giustizia: "Magistratura e Avvocatura sono chiamate ad assicurare che il processo riformatore si realizzi, facendo recuperare appieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia, allineandola agli standard europei" — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) February 3, 2022

Matteo Salvini è positivo al Covid e non sarà presente al giuramento

Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid nello screening per l'accesso al giuramento del capo dello Stato, cui non potrà essere presente.

Il percorso del corteo presidenziale

Il secondo mandato del presidente Mattarella inizierà ufficialmente dopo il giuramento a Montecitorio davanti al Parlamento, al governo e ai delegati regionali. In seguito il capo dello stato andrà all'Altare della Patria con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per l'omaggio al Milite Ignoto. Scortato dai corazzieri a cavallo, rientrerà infine al Quirinale a bordo della storica Lancia Flaminia.