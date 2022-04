La grande recessione in Russia

Nel 2022 la Russia subirà un calo del pil del 10 per cento, il crollo maggiore dal 1994, cioè dopo il caos della dissoluzione dell’Unione sovietica. E a dirlo non è l’occidente ma la Corte dei conti della Federazione, l’organo supremo di controllo statale sul bilancio che riferisce alla Duma, l’assemblea legislativa. A presiederla è Alexei Kudrin, che dal 2000 al 2011 è stato ministro delle Finanze russo e per due volte, nel 2000-2004 e nel 2007, anche vice primo ministro. Nel 2018 è stato nominato controllore dei conti pubblici. Kudrin, nato nella Lettonia sovietica, non è un oppositore del regime e almeno finora non si è opposto al Cremlino.

