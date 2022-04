Che disordine nel magazzino del fisco

Il magazzino del fisco italiano è ingestibile. Lo dice, ascoltato in commissione, Ernesto Maria Ruffini. La denuncia del direttore dell’Agenzia delle entrate indica in 1.100 miliardi di euro il totale delle tasse non riscosse. Quantità in continuo aumento. Ogni anno, dice Ruffini, entrano 70 miliardi di crediti da riscuotere e ne escono 10 riscossi. Alcuni crediti risalgono a più di venti anni fa. Non succede in nessun paese a economia avanzata, l’età di un magazzino fiscale non è mai superiore ai tre anni, dice Ruffini. Non c’è solo l’endemica tendenza all’evasione fiscale a spiegare tutto questo. C’è la coesistenza tra regole vessatorie, ce ne sono molte, e concessioni di tutele o scappatoie. E c’è la cattiva volontà politica. Ruffini descrive la sua agenzia come tarata secondo le normali regole europee, ovvero per affrontare l’ordinario, oppure i casi di arretrato nell’ordine, come si diceva, dei tre anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE