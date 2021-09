Ruffini: "Una buona riforma del fisco è la base del vivere democratico"

Innovazione vuol dire anche fiscalità più agevole, "alla portata dei cittadini", dice Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle entrate, dal Festival del Foglio a Venezia: "La nostra amministrazione è quella che detiene il numero maggiore di dati degli italiani. Per noi già interoperabili", tornando sul tema trattato poco prima dal ministro Brunetta, "quantomeno sulla carta riusciamo a utilizzarli: manca un ultimo passaggio legato alla normativa sulla privacy. Bisogna continuare a sfruttare tutta la tecnologia digitale per superare la crisi economica e pandemica".

Tra le novità più d'impatto di questo periodo, la fatturazione elettronica. "Avere dei soggetti obbligati a utilizzarla è una scelta del governo, non dell'Agenzia delle entrate", specifica Ruffini. "Certo però al momento della sua introduzione c'era grande diffidenza e invece oggi si è rivelato uno strumento che ha facilitato il rapporto tra l'Agenzia delle entrate e i clienti".

Poi sulla crescita del Pil italiano al 6 per cento: "Se la ripresa economica è come ci stiamo aspettando e come ci ha riferito il ministro Brunetta, dobbiamo esserne contenti come cittadini. Sono posti di lavoro, risorse a disposizione per tutta la comunità. Il fisco è un'infrastruttura fondamentale che se funzionante restituisce alla collettività risorse da poter essere utilizzate in concorsi, sanità, Pnrr. Siamo ottimisti".

Il futuro è la riforma del fisco: "L'Irpef oggi è una delle imposte a cui siamo tutti quotidianamente interessati, così come l'Iva. L'Agenzia delle entrate è a disposizione per far sì che qualsiasi scelta di riforma sia il più consapevole e istruita possibile", continua il direttore. "La nostra speranza è che si tratti di un intervento che non sia una sommatoria di aliquote e numeri, ma che faccia parte di un processo più ampio per tradurre nel modo più semplice possibile il fisco ai cittadini. La vera base del patto sociale del nostro stare insieme: la possibilità di accedere alle informazioni fiscali è fra i punti cardine di un ordinamento democratico".