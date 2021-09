L'urgenza di un fisco europeo

Fisco e concorrenza, dice Mario Draghi, sono le prime riforme nell’agenda del governo. Si è capito che il presidente del Consiglio non ha alcuna intenzione di giocare tatticamente con i rinvii. Anzi, il gioco tattico, se c’è, è proprio quello opposto, con l’imposizione, magari bonaria e sorridente, del rispetto dei tempi per la realizzazione del programma di governo. Sul fisco la mediazione arriverà, certo, ma su alcuni aspetti contenutistici, tenendo fermi due pilastri, quello della semplificazione (le famose 800 leggi da riportare a razionalità e comprensibilità, di cui ha spesso parlato il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini) e quello della riduzione del carico fiscale. Inseriti, entrambi, tra i punti programmatici del piano di ripresa. Quindi, si potrebbe dire, rafforzati dall’impegno preso con l’Ue. Ci si arriva, sempre scartando anche il sospetto di un rinvio, passando per una legge delega e una commissione di esperti.

