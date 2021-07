La legge sulla concorrenza è cruciale per attrarre nuovi capitali

La riforma dovrebbe contenere interventi per sbloccare lo stallo in cui versano settori chiave della nostra economia: come le infrastrutture e i servizi di pubblica utilità

La pandemia ha reso l’opinione pubblica particolarmente sensibile e critica nei confronti della globalizzazione, ritenuta la causa della diffusione del virus su scala planetaria. Ma ben prima di questa grave crisi sanitaria, era stata l’ondata di nazionalismo politico a metterne in discussione l’impianto retorico e, soprattutto, a minacciarne l’esistenza con politiche autocratiche di gusto retrò. Benché questo dibattito sia vagamente avvincente, è necessario essere pragmatici e riconoscere che l’Italia ha bisogno dell’apertura delle frontiere, non solo perché è un paese molto attivo sui mercati internazionali per l’import e l’export di prodotti, ma anche perché ha bisogno di capitali per finanziare alcuni settori-chiave della nostra economia, quali quelli delle infrastrutture e dei servizi di pubblica utilità. La nuova Legge sulla Concorrenza dovrebbe, infatti, contenere alcuni interventi che potrebbero contribuire a sbloccare la situazione di stallo in cui versano questi comparti.