Concorrenza? Il cosa fare è super. Il come lo è meno

“Concorrenza” è una parola importante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il termine ricorre quarantadue volte – erano tre nella bozza approvata dal Governo Conte – e ha un grande peso specifico sia nella comunicazione del premier Mario Draghi sia nel negoziato sotterraneo con la Commissione europea. Leggendo il Pnrr si ha, però, la sensazione che convivano all’interno dell’esecutivo due anime: l’una spinge per le riforme, l’altra si sforza di frenarle, annacquarle, indebolirle. Il problema è che quest’ultima sembra trovarsi maggiormente in sintonia coi partiti, col Parlamento e forse con l’intero paese. Altrimenti, la promozione della concorrenza non sarebbe una componente così puntuale delle raccomandazioni di Bruxelles: sempre promessa e quasi mai mantenuta. Anzi, nel corso della corrente legislatura le forze politiche che oggi sostengono Draghi hanno votato diverse norme di chiara portata anti-concorrenziale, con cui bisogna fare i conti. La domanda rilevante è: quanto è credibile un impegno che si proietta avanti negli anni e, addirittura, scavalca il confine della legislatura? La Commissione avrà davvero la forza politica di bloccare i finanziamenti all’Italia, se non verranno rispettati gli impegni riformisti?

