La concorrenza che salverà l'Italia

I soldi dell’Europa non bastano. Per rimettersi in pista, l’Italia deve archiviare l’ideologia tossica della decrescita infelice. Un Antitrust da urlo spiega perché dove c’è più concorrenza c’è meno populismo

Combattere con urgenza lo status quo, superare in fretta il codice appalti, puntare con decisione sulla produttività, smetterla di assecondare le imprese zombie, non fare dei servizi pubblici locali dei granducati delle clientele, considerare con serietà la privatizzazione delle municipalizzate inefficienti, smetterla di essere indulgenti di fronte ai deficit di concorrenza e rendersi conto finalmente che quando c’è una crisi sono i settori caratterizzati da una più intensa dinamica concorrenziale quelli che prima di altri di solito permettono a un paese di crescere e di creare occasioni di lavoro. E’ un formidabile manifesto contro il grillismo il testo presentato ieri mattina al governo dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Roberto Rustichelli, che pur essendo stato scelto per quel ruolo proprio dal M5s, nel dicembre del 2018, ha spiegato in un documento di 109 pagine una verità difficile da contestare: un paese che deve fare i conti con le conseguenze di una crisi economica non può più considerare la concorrenza come se fosse un lusso a cui si può rinunciare e per la stessa ragione un paese che vuole provare a entrare da protagonista nella nuova normalità ha il dovere di emanciparsi una volta per tutte dall’ideologia tossica veicolata dai professionisti della decrescita infelice.