Urge una campagna di responsabilizzazione anche per i sindacati

Comprensibile la mediazione per pacificare il paese, ma per cambiarlo non ci si può fare impressionare dalle levate di scudi corporative. Sulla scuola, una lezione dalla Francia

L’attenzione che il governo guidato da Mario Draghi ha scelto di rivolgere al tema della scuola non è importante solo per provare a misurare la distanza che esiste tra le promesse del premier e la loro effettiva realizzazione ma è importante anche per provare a testare quanto il governo guidato dall’ex presidente della Bce avrà la forza di cambiare uno squilibrio che esiste in politica nel rapporto tra governi e sindacati.