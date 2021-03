Draghi si dimentica il what ever it takes sulla scuola

Primarie e asili chiusi, calendari non rivisti, ministro ostaggio dei sindacati. Dire che sulla scuola il governo sta facendo tutto ciò che è necessario fare per salvaguardarla sarebbe bello, ma al momento purtroppo non è così

Spiace dirlo, ma il governo del nostro amato Mario Draghi sulla scuola merita una sonora bocciatura. La merita per alcune questioni legate alle scelte restrittive fatte in questa fase di lockdown. La merita per alcune questioni legate al sospetto rapporto con i sindacati. La merita per alcune questioni legate alla distanza tra le parole consegnate a inizio febbraio alle delegazioni dei partiti e i fatti conseguenti.