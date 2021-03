La variante delle regioni

Pazienza e disciplina, disciplina e pazienza. E poi? Ci sono almeno due dati che dovrebbero convincere il generale Francesco Paolo Figliuolo a chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di applicare con urgenza un articolo importante previsto nell’ultima legge di Bilancio, senza applicare il quale riuscire a governare la campagna vaccinale potrebbe essere persino più complicato che far funzionare la difesa della Juventus. L’articolo in questione è il numero 1, comma numero 458, ed è un articolo cruciale che prevede la possibilità di trasferire allo stato centrale i poteri sostitutivi per “l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica”. Il primo dato importante da cui partire, per capire la ragione per cui il generale Figliuolo dovrebbe chiedere a Draghi di assegnargli ulteriori poteri speciali, è quello pubblicato questa mattina sulla pagina ufficiale dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ed è un dato che fotografa un problema con cui il governo italiano dovrà fare con urgenza i conti: la percentuale di over 70 che hanno ricevuto almeno la prima vaccinazione. A fronte di una media europea del 54,4 per cento di over 80 che hanno ricevuto la prima dose, l’Italia si trova con una media di over 80 vaccinati pari al 38,9 per cento (la percentuale scende all’11,9 per cento se si prende in considerazione la seconda dose: qui la media europea è del 23,2 per cento) con una percentuale che come è ormai noto varia in modo inspiegabile da regione a regione (in Italia la media delle dosi totali somministrate agli over 80 in rapporto ai residenti over 80 in ciascuna regione è pari al 57,5 per cento: la Toscana e la Sardegna sono le regioni che hanno somministrato meno dosi agli over 80, il 33 per cento, la provincia autonoma di Trento e Bolzano, la Basilicata e il Lazio sono le regioni che ne hanno somministrati di più, immunizzando rispettivamente il 97,2 per cento, l’80,6 per cento, il 73,2 per cento dei propri over 80).

